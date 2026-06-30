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06:40, 30 июня 2026Спорт

Мерц необычно прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира

Мерц прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2026 словами «вы порадовали страну»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц необычно прокомментировал вылет немецкой сборной в 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. Соответствующий пост он оставил на своей странице в соцсети Х.

По его словам, национальная команда показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение.

«Какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», — написал он. Пост политика вызвал критическую реакцию у пользователей.

Ранее президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с победой над сборной Германии и выходом национальной команды в 1/8 финала. «Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!» — написал он.

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