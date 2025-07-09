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20:00, 9 июля 2025Бывший СССР

В ДНР раскрыли значение огневого мешка в Константиновке

Гагин: Взятие ВСУ в огневой мешок ослабит позиции Украины в Константиновке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Взятие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в огневой мешок в районе Константиновки ослабит позиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

«(...) это очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение ДНР, выйти на рубежи конституционных границ региона», — раскрыл он значение такого положения для российских войск.

По его словам, в Константиновке может быть уничтожено значительное количество военнослужащих ВСУ.

6 июля стало известно, что российские войска смогли взять в огневой мешок группировку ВСУ в селе Мирное в ДНР при освобождении села Поддубное.

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