В ДНР раскрыли значение огневого мешка в Константиновке

Гагин: Взятие ВСУ в огневой мешок ослабит позиции Украины в Константиновке

Взятие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в огневой мешок в районе Константиновки ослабит позиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

«(...) это очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение ДНР, выйти на рубежи конституционных границ региона», — раскрыл он значение такого положения для российских войск.

По его словам, в Константиновке может быть уничтожено значительное количество военнослужащих ВСУ.

6 июля стало известно, что российские войска смогли взять в огневой мешок группировку ВСУ в селе Мирное в ДНР при освобождении села Поддубное.