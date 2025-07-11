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08:46, 11 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном огневом мешке для тысяч солдат ВСУ

Mash: Около шести тысяч солдат ВСУ могут попасть под атаку под Красноармейском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Около шести тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют попасть под массированную атаку российских войск в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Это второй по счету огневой мешок для ВСУ за последние дни, отмечает Mash в Telegram-канале.

«Наши бойцы продвигаются на юг в Днепропетровской области. Из-за этого ВСУ приходится перебрасывать свои силы, чтобы укрепить оборону. 9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады ВС РФ прорывают линию обороны севернее города. 15-я, 30-я и 74-я бригады — наносят удар с юго-запада у села Песчаное», — пишет Mash.

По словам военных, основные бои ведутся в Новоэкономическом в ДНР. Там за сутки уничтожили три пункта временной дислокации, а также больше десятка единиц боевой техники противника.

Ранее сообщалось, что несколько бригад ВСУ на территории ДНР могут оказаться в огневом мешке. Кроме того, как указали источники Mash, при продвижении российские военные «начали натыкаться на не унесенные некрологи иностранных наемников», среди которых встречаются «англичане, грузины, а также представители французского легиона».

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