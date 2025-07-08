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08:37, 8 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о прорыве российских войск в Димитров

Подразделения ВС РФ вошли в Димитров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первые российские подразделения вошли в город Димитров (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Утверждается, что штурмовики прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восточной части города и заняли район Николаевки. Димитров составляет единую агломерацию с Красноармейском (Покровском).

Официальной информации от Минобороны о продвижении российских войск на этом направлении не поступало. Военные корреспонденты также о боях в Димитрове не сообщали. Однако накануне в ВСУ предупреждали, что Красноармейску и Димитрову грозит оперативное окружение.

4 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой, что позволило взять Димитров в огневой мешок. Благодаря этому маневру также удалось выровнять линию фронта на данном участке.

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