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05:31, 11 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о возникшей у ВСУ проблеме

РИА Новости: ВСУ не успевают обороняться из-за быстрого продвижения ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не успевают организовать оборону из-за быстрого продвижения российских войск. Об этой проблеме ВСУ РИА Новости рассказал механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Столичный.

«В принципе они не успевают нигде окопаться, засесть, потому что мы двигаемся вперед очень быстрыми темпами. И поэтому после взятия больших городов, да, действительно становится легче», — отметил собеседник агентства.

Одним из факторов быстрой атаки Столичный назвал молниеносную работу штурмовых подразделений, за темпом которых не всегда поспевает бронетехника.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState признал, что Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в районе городов Лиман и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

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