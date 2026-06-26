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20:11, 26 июня 2026Наука и техника

Привычные продукты оказались связаны с развитием множества болезней

F&F: Ультраобработанные продукты повышают риск нескольких заболеваний одновременно
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Новое исследование показало, что частое потребление ультраобработанных продуктов (УОП) может повышать риск развития нескольких сердечно-почечно-метаболических заболеваний одновременно. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 115 000 участников UK Biobank, не имевших заболеваний на момент включения в исследование. Работа опубликована в Food & Function (F&F).

Участники проходили опросы о питании, после чего ученые отслеживали переход от здорового состояния к первому, двойному и тройному сочетанию болезней на протяжении 13,7 лет. Результаты показали, что увеличение потребления УОП связано с более высоким риском появления первой болезни (повышение риска на 16 процентов), перехода к двойному заболеванию (на 13 процентов) и развитию тройной мультиболезни (на 22 процента). Наибольший вред приносили УОП-напитки и обработанные фрукты и овощи.

В то же время замена 15 процентов УОП на минимально обработанные продукты (цельные фрукты, овощи, цельнозерновые) снижала риск первой болезни на 13 процентов и тройной мультиболезни на 17 процентов, особенно у людей с нормальной массой тела.

Авторы подчеркивают, что привычные продукты могут оказывать скрытое негативное влияние на здоровье, и простая корректировка рациона — снижение доли УОП и увеличение доли натуральной пищи — способна существенно замедлить развитие хронических заболеваний.

Ранее ученый выяснили, что соблюдение здорового образа жизни уменьшает риск ишемической болезни сердца.

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