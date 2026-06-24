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16:54, 24 июня 2026Наука и техника

Назван простой способ снизить риск болезней сердца

Front Nutr: Соблюдение здорового образа жизни уменьшает риск ишемической болезни сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Соблюдение здорового образа жизни может значительно уменьшить риск ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Авторы проанализировали данные 8787 взрослых жителей Китая. Участников оценивали по четырем ключевым факторам здорового образа жизни: отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, физическая активность и качество питания. Наблюдение продолжалось в среднем семь лет, за это время было зарегистрировано 476 случаев ишемической болезни сердца.

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Оказалось, что каждый дополнительный балл по шкале здорового образа жизни был связан со снижением риска заболевания на 24 процента. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с нормальной массой тела. У них полезные привычки существенно уменьшали вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом самый высокий риск был выявлен у людей с ожирением и нездоровым образом жизни. Исследователи отмечают, что правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек остаются важными мерами профилактики, однако их защитный эффект может зависеть от массы тела и других индивидуальных факторов.

Ранее ученые выяснили, что темный виноград и черника поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

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