Назван простой способ снизить риск болезней сердца

Front Nutr: Соблюдение здорового образа жизни уменьшает риск ишемической болезни сердца

Соблюдение здорового образа жизни может значительно уменьшить риск ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Авторы проанализировали данные 8787 взрослых жителей Китая. Участников оценивали по четырем ключевым факторам здорового образа жизни: отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, физическая активность и качество питания. Наблюдение продолжалось в среднем семь лет, за это время было зарегистрировано 476 случаев ишемической болезни сердца.

Оказалось, что каждый дополнительный балл по шкале здорового образа жизни был связан со снижением риска заболевания на 24 процента. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с нормальной массой тела. У них полезные привычки существенно уменьшали вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом самый высокий риск был выявлен у людей с ожирением и нездоровым образом жизни. Исследователи отмечают, что правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек остаются важными мерами профилактики, однако их защитный эффект может зависеть от массы тела и других индивидуальных факторов.

Ранее ученые выяснили, что темный виноград и черника поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.