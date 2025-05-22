«Ситуация неутешительная». Что говорят в ВСУ о прорыве российских войск к Днепропетровской области и каких последствий опасаются?

Лейтенант ВСУ Алекс: Ситуация в районе прорыва к границе ДНР неутешительная

Ситуация в районе прорыва Вооруженных сил (ВС) России к границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области неутешительная, заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Военнослужащие ВСУ и военные блогеры отметили ухудшение положения украинской армии после прорыва ВС России к административной границе ДНР и Днепропетровской области 21 мая, несмотря на попытки опровержения успеха российских солдат. При этом они также отмечают удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на оптоволокне ВС России по логистике ВСУ на территории Днепропетровской области вглубь до 13 километров.

ВС России прорвались к административной границе ДНР

Вечером 21 мая военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС России вышли на границу ДНР и Днепропетровской области. На кадрах солдаты водрузили флаг России у колючей проволоки на границе.

Как позднее заявил военкор Юрий Котенок, прорыв был совершен между населенными пунктами Котляровка и Орехово, к западу от населенного пункта Троицкое. Дополнительных подробностей не сообщается.

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Лейтенант ВСУ Алекс также рассказал об ухудшении ситуации в районе села Новониколаевка к северу от места прорыва 90-й танковой дивизии. По его словам, помимо потерь позиций в этом районе, украинские военные столкнулись с залитыми в результате дождей окопами, что также влияет на их боеспособность.

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По словам офицера ВСУ, граница между ДНР и Днепропетровской областью является условной в силу особенностей рельефа. Он также рассказал об ударах российских БПЛА по логистике ВСУ в населенном пункте Межевая Днепропетровской области, находящемся в 13 километрах от границы с ДНР. «Больше волнует тот факт, что FPV-дроны летают понемногу над Межевой — это действительно проблема, а не игра в "кто и когда переступит за ленточку"», — подчеркнул украинский лейтенант.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащий ВСУ под псевдонимом Бахмутский Демон рассказал о нарастающем давлении ВС России на константиновском и покровском направлениях. По его словам, российские войска качественно используют численное преимущество и усиливают натиск. При этом боец заявил о сложностях закрепления на равнинной местности в случае боев на территории Днепропетровской области.

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На Украине назвали еще один сложный участок на границе ДНР и Днепропетровской области

Украинский военкор Богдан Мирошников рассказал о проседании обороны ВСУ в районе села Новополь, находящегося у стыка границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. По его словам, бои высокой интенсивности идут на всех участках новопавловского направления.

Мирошников также скептично оценил перспективы украинской обороны в населенном пункте Богатырь. По его оценке, ВС России после взятия села могут пройти вдоль реки Волчья в тыл ВСУ на глубину до 15 километров к селу Ялта и создать угрозу окружения группировки ВСУ в районе населенных пунктов Отрадное и Комар. Военкор подчеркнул, что выход российских военных к треугольнику Филия —Грушевское — Ялта станет ключевым для всей украинской обороны на данном направлении.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что сообщения о выходе ВС России на территорию его региона не соответствуют действительности. При этом Генеральный штаб ВСУ официально не прокомментировал ситуацию.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Единственным официальным представителем командования ВСУ, прокомментировавшим информацию, оказался начальник отдела коммуникаций оперативно-тактического управления «Донецк» Артем Мохнач. Он также отказался признавать факт прорыва ВС России в районе Новониколаевки.