Российские военные с триколором добрались до границы Днепропетровской области

Опубликованы кадры выхода российских военных к границе Днепропетровской области

Российские военные добрались к границе Днепропетровской области . Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что 90-я гвардейская танковая группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России вышла на границу Днепропетровской области у Донецкой Народной республики.

На кадрах военнослужащие водрузили флаг у колючей проволоки на границе. О других подробностях не сообщается.

20 мая российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки в Сумской области. Уточняется, что ликвидированы до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины..