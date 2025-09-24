Мир
Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

Каллас заявила, что приветствует изменение позиции Трампа по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что приветствует изменение позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Ее слова передает Politico.

«Он сделал очень сильное заявление, которого мы раньше не слышали, и это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», — сказала политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил высказывания Трампа по украинскому конфликту в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Я рад видеть, что, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав», — сказал французский лидер.

До этого Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

