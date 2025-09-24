Мир
07:59, 24 сентября 2025

Макрон оценил заявления Трампа о шансах Украины на возвращение территорий

Макрон заявил, что приветствует заявления Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил высказывания своего американского коллеги Дональда Трампа по украинскому конфликту в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает Politico.

«Я рад видеть, что, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав», — сказал французский лидер.

Кроме того, Макрон отметил, что приветствует заявления главы Белого дома о якобы ослаблении российской экономики.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

Также американский лидер сообщил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — выразил мнение Трамп.

