02:50, 24 сентября 2025

Зеленский заметил изменение позиции Трампа по обмену территориями

Зеленский считает, что Трамп больше не поддерживает идею об обмене территориями
Марина Совина
Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, возможно, изменил свою позицию по вопросу территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Он сообщил, что у него состоялся «хороший разговор» с американским коллегой. «Как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями», — отметил Зеленский.

Ранее Трамп заявил о способности Украины вернуть свои территории при поддержке Евросоюза. «Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — сказал он.

