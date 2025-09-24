Зеленский заметил изменение позиции Трампа по обмену территориями

Зеленский считает, что Трамп больше не поддерживает идею об обмене территориями

Президент США Дональд Трамп, возможно, изменил свою позицию по вопросу территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Он сообщил, что у него состоялся «хороший разговор» с американским коллегой. «Как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями», — отметил Зеленский.

Ранее Трамп заявил о способности Украины вернуть свои территории при поддержке Евросоюза. «Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше», — сказал он.