Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Telegraph.

Келлог заявил, что Россия контролирует большую часть территорий на Донбассе.

«Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР», — сказал он.

Ранее Келлог заявил, что Европе нужно готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. Он отметил, что сейчас Европа почти самодостаточна в вопросе военной поддержки Киева благодаря своей сплоченности.