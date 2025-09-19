Мир
Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Telegraph.

Келлог заявил, что Россия контролирует большую часть территорий на Донбассе.

«Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР», — сказал он.

Ранее Келлог заявил, что Европе нужно готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. Он отметил, что сейчас Европа почти самодостаточна в вопросе военной поддержки Киева благодаря своей сплоченности.

