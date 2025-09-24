Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:36, 24 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

Зеленский удивился словам Трампа о способности Украины вернуть территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможности Киева вернуть территории. Он высказался об этом в интервью каналу Fox News.

«Да, я немного удивлен», — признал украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский выразил мнение, что президент США изменил свою позицию по вопросу территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса.

Ранее Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Глава Белого дома добавил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    В России резко ответили Трампу

    Политолог ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в российском городе

    Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

    В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

    Россиянам раскрыли новые правила блокировки банковских карт

    Молодая тюремщица избежала заключения за секс с преступником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости