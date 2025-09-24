Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

Зеленский удивился словам Трампа о способности Украины вернуть территории

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о возможности Киева вернуть территории. Он высказался об этом в интервью каналу Fox News.

«Да, я немного удивлен», — признал украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский выразил мнение, что президент США изменил свою позицию по вопросу территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса.

Ранее Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Глава Белого дома добавил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.