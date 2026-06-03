Зумеры сделали из российского города мем и стали массово туда ездить

Российские зумеры сделали из Смоленска мем «сикс-севен»

Российские зумеры сделали из Смоленска мем из-за кода Смоленской области — 67 — и стали массово туда ездить. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), число бронирований жилья в городе среди туристов до 24 лет выросло на 26 процентов. Волну популярности Смоленска вызвал трендовый звук в соцсетях «сикс-севен» (другие названия — 6-7 или six-seven) — представители поколения Z снимают ролики под него на фоне достопримечательностей, делая характерные движения руками.

В связи с этим средняя цена ночи в местных отелях возросла на 10 процентов — до 4,6 тысячи рублей.

Мем «сикс-севен» («шесть-семь») возник в баскетбольной среде и быстро распространился по всему интернету. На Dictionary.com «шесть-семь» признали словом 2025 года. При этом там тоже затруднились дать ему определение. Так, некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.