06:55, 13 сентября 2025

Эксперт заявил о неготовности ЕС и НАТО отправлять свои войска на Украину

Марина Совина
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Комментарии ряда европейских страны и НАТО о готовности отправить военных на Украину лживы. На самом же деле никто из них на это не пойдет, высказал мнение американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл, пишет ТАСС.

«Конфликт обнажает серьезные разногласия внутри ЕС и НАТО. Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф», — отметил эксперт.

Гилл также выразил мнение, что возможности для двустороннего сотрудничества России и США в экономике и реализации совместных проектов в Арктике могут быть упущены из-за продолжения поставок оружия Украине, а также заявлений о возможности усиления антироссийских санкций.

4 сентября стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшее время окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин рассказал, что воинский контингент стран НАТО на территории Украины станет законной целью для российских войск.

