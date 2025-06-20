Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

Президент Индонезии Субианто предложил заморозить конфликт на Украине

Президент Индонезии Прабово Субианто призвал заморозить конфликт на Украине. С таки предложением он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует РИА Новости.

Глава государства призвал обратить внимание на конфликт Северной и Южной Кореи, указав, что сейчас между странами существует демилитаризованная зона, находящаяся под мониторингом ООН.

Он отметил, что украинский конфликт пока не завершен, однако были созданы определенные мирные условия. «Именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?» — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит пересмотреть свою позицию с учетом изменившейся ситуации и новых реалий.