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21:30, 20 июня 2025Мир

Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

Президент Индонезии Субианто предложил заморозить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто призвал заморозить конфликт на Украине. С таки предложением он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует РИА Новости.

Глава государства призвал обратить внимание на конфликт Северной и Южной Кореи, указав, что сейчас между странами существует демилитаризованная зона, находящаяся под мониторингом ООН.

Он отметил, что украинский конфликт пока не завершен, однако были созданы определенные мирные условия. «Именно поэтому мы предлагали следующее..., почему бы не заморозить конфликт?» — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит пересмотреть свою позицию с учетом изменившейся ситуации и новых реалий.

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