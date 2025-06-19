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11:00, 19 июня 2025Бывший СССР

В Кремле указали Украине на необходимость пересмотра позиций

Песков: Украине предстоит пересмотреть свою позицию с учетом новых реалий
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украине предстоит пересмотреть свою позицию с учетом изменившейся ситуации и новых реалий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад. Украине предстоит понять реалии и принять эти реалии», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

28 мая Песков заявлял, что в урегулировании конфликта на Украине есть нюансы, которыми нельзя жертвовать. «Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов», — сказал он.

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