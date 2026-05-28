Вращение Земли стало замедляться невиданными темпами

07:01, 28 мая 2026

Вращение Земли стало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет
Олег Парамонов

Фото: Mumirona / Shutterstock / Fotodom

Австрийские и швейцарские ученые установили, что вращение Земли замедляется невиданными темпами. Об этом сообщает сайт BBC Science Focus.

Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили проверить, как менялась скорость вращения планеты в прошлом. Для этого они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. По их химическому составу можно вычислить колебания уровня моря в глубоком прошлом, а затем на основе этого показателя рассчитать изменения скорости вращения Земли.

Выяснилось, что за 3,6 миллиона лет вращение Земли ни разу не замедлялась настолько быстро. Специалисты считают, что это связано с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода с высоких широт перетекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что смещает массу от полюсов и приводит к изменению скорости вращения планеты.

Ранее сообщалось, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» увеличило продолжительность суток на 0,06 микросекунды. Согласно подсчетам геофизика из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Бенджамина Фонг Чао, создание плотины на реке Янцзы замедлило вращение планеты.

