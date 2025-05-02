Китай замедлил вращение Земли

Строительство ГЭС «Три ущелья» увеличило земные сутки на 0,06 микросекунды

Пользователей Reddit удивила новость о том, что строительство китайской гидроэлектростанции (ГЭС) «Три ущелья» увеличило земные сутки на 0,06 микросекунды. Согласно подсчетам геофизика из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Бенджамина Фонг Чао, создание плотины на реке Янцзы замедлило вращение планеты.

Возведение плотины ГЭС «Три ущелья» было закончено в 2012 году — она достигла длины 2335 метров и высоты 185 метров. Чао указывает, что водохранилище наполнено 40 кубическими километрами воды, хранящимися на высоте 175 метров над уровнем моря, что придает ей серьезный вес и энергию. Чао доказал, что этот объем жидкости изменил распределение массы Земли и замедлил ее вращение. Из-за этого сутки удлинились на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась примерно на 2 сантиметра.

«Для справки: это составляет чуть больше трех дополнительных дней за всю историю Вселенной», — объяснил Чао.

Прокомментировавшие изыскания геофизика пользователи Reddit отметили, что в любом случае для Земли все закончится исчезновением, однако человеческий род вряд ли доживет до этого события. Публикация собрала более 1600 комментариев.

Исследование ученого впервые было опубликовано еще в октябре 2024 года. А первые предсказания об увеличении продолжительности суток Чао сделал в 2005-м, когда плотина еще даже не была достроена.

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