Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

Найдены признаки органических соединений в атмосфере экзопланеты K2-18b

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили признаки биологической активности за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано на сайте организации со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.

С помощью телескопа «Джеймса Уэбба» (JWST) астрономы обнаружили химические следы метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты K2-18b. Эта планета вращается вокруг своей звезды в обитаемой зоне. Ученые подчеркнули, что это находка дает им право осторожно заявить о признаках жизни за пределами Солнечной системы. По их словам, на Земле метан и углекислый газ производятся в основном микробной жизнью.

«То, что мы обнаружили на данный момент, — это намеки на возможную биологическую активность за пределами Солнечной системы», — заявил астрофизик Никку Мадхусудхан. При этом описанные химические элементы могут воспроизводиться и посредством неизвестного ученым химического процесса.