Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:05, 17 апреля 2025Наука и техника

Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

Найдены признаки органических соединений в атмосфере экзопланеты K2-18b
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Alones / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили признаки биологической активности за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано на сайте организации со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.

С помощью телескопа «Джеймса Уэбба» (JWST) астрономы обнаружили химические следы метана и углекислого газа в атмосфере экзопланеты K2-18b. Эта планета вращается вокруг своей звезды в обитаемой зоне. Ученые подчеркнули, что это находка дает им право осторожно заявить о признаках жизни за пределами Солнечной системы. По их словам, на Земле метан и углекислый газ производятся в основном микробной жизнью.

«То, что мы обнаружили на данный момент, — это намеки на возможную биологическую активность за пределами Солнечной системы», — заявил астрофизик Никку Мадхусудхан. При этом описанные химические элементы могут воспроизводиться и посредством неизвестного ученым химического процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

    В Петербурге школьный учитель разбил телефон о голову шестиклассника

    Голый пенсионер терроризировал соседей и поджег собственную кровать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости