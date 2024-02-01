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12:38, 1 февраля 2024Наука и техника

Опровергнута гипотеза о планете-океане K2-18b

arXiv: планета K2-18b является мининептуном, не имеющим поверхности

Фото: ESA / Hubble / Globallookpress.com

Астрономы Исследовательского центра Эймса НАСА опровергли гипотезу, что экзопланета K2-18b является гикеаном — планетой, имеющей богатую водородом атмосферу и почти полностью покрытой океаном. Согласно результатам исследования, опубликованным в статье на сервере препринтов arXiv, она относится к мининептунам, не имеющим поверхности.

K2-18b находится в обитаемой зоне красного карлика на расстоянии около 134 световых лет от Земли. Ее радиус достигает 2,6 радиуса Земли, а масса — около 8,6 массы Земли. Из-за того, что планета близко находится к своей звезде, орбитальный период составляет всего 33 дня. Но поскольку звезда является тусклым красным карликом, K2-18b получает от своей звезды примерно такое же количество энергии, как Земля от Солнца.

Плотность планеты находится в промежутке между плотностями Земли и Нептуна, то есть она не состоит полностью из скалистых пород или газа. Была выдвинута гипотеза, что K2-18b является океаническим миром, что должно было быть подтверждено при изучении состава атмосферы.

В ходе наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, был обнаружен углекислый газ и метан, что указывает на то, что K2-18b может быть покрыт океаном магмы. Однако в новой работе астрономы утверждают, что на самом деле данные указывают на то, что планета является мининептуном.

По словам ученых, термохимические процессы в глубоких слоях атмосферы могут объяснить наличие метана и углекислого газа, обнаруженных JWST, а кинетика в глубокой атмосфере, такая как апвеллинг, приводит к отсутствию аммиака и угарного газа. Хотя гипотеза гикеана остается жизнеспособной, она требует биологического источника метана, что для авторов представляет слишком сложным и неправдоподобным объяснением.

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      Александр Еникеев
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