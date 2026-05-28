Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:46, 28 мая 2026Силовые структуры

Раскрыт мотив расправы россиянина над решившим ему помочь 18-летним юношей на трассе

В Бурятии мужчине дали 12 лет за убийство решившего ему помочь на трассе юноши
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Бурятии суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за расправу над решившим ему помочь 18-летним юношей на трассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Он признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с него морального и материального вреда на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Как установил суд, в ночь на 23 ноября 2025 года фигурант поссорился с женой, выпил спиртные напитки и пошел пешком по автодороге «Р-258 Байкал» из поселка Каменск в город Улан-Удэ. По дороге его увидели ехавшие на машине двое молодых людей. Они остановились, чтобы оказать ему помощь. В этот момент он стал их оскорблять. Между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате злоумышленник схватил нож и ударил одного из юношей в бедро и голень, а второго — в подбородок. Один из пострадавших откинул его и повез раненного друга в ближайшее отделение скорой помощи, но не довез.

Ранее сообщалось, что следователи управления Следственного комитета России по Пермскому краю задержали подозреваемого в двойной расправе, совершенной в 1993 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok