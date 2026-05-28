Раскрыт мотив расправы россиянина над решившим ему помочь 18-летним юношей на трассе

В Бурятии мужчине дали 12 лет за убийство решившего ему помочь на трассе юноши

В Бурятии суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за расправу над решившим ему помочь 18-летним юношей на трассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

Он признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с него морального и материального вреда на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Как установил суд, в ночь на 23 ноября 2025 года фигурант поссорился с женой, выпил спиртные напитки и пошел пешком по автодороге «Р-258 Байкал» из поселка Каменск в город Улан-Удэ. По дороге его увидели ехавшие на машине двое молодых людей. Они остановились, чтобы оказать ему помощь. В этот момент он стал их оскорблять. Между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате злоумышленник схватил нож и ударил одного из юношей в бедро и голень, а второго — в подбородок. Один из пострадавших откинул его и повез раненного друга в ближайшее отделение скорой помощи, но не довез.

