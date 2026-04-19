Пойман скрывавшийся 33 года мигрант-убийца

06:49, 19 апреля 2026

В Перми убийцу поймали через 33 года после преступления
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Следователи Следственного комитета (СК) РФ по Пермскому краю задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Об этом сообщают «Известия».

По версии следствия, выходец одной из закавказских республик Эльмар Д. приехал с соотечественниками в Пермский край для покупки древесины. Там он решил убить компаньонов и присвоить их деньги — 20 миллионов рублей. Он заручился поддержкой живших в России родственников и исполнил задуманное.

Преступник уехал на родину, где впоследствии стал успешным предпринимателем. Позже он перебрался в Россию, предположительно подделав документы, и получил российский паспорт. Его задержали на юге России в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Подробности расследования не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области правоохранители нашли преступника, который расправился с 23-летней местной жительницей более 20 лет назад. Преступником оказался 45-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания и был арестован.

