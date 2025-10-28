Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 28 октября 2025Силовые структуры

Насильник и жестокий убийца скрывался среди россиян более 20 лет

В Ростовской области правоохранители нашли убийцу девушки спустя 21 год
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ростовской области правоохранители нашли преступника, который расправился с 23-летней местной жительницей более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Им оказался 45-летний житель Волгодонского района. Мужчина уже дал признательные показания. Он арестован.

В декабре 2004 года на территории детского сада в Волгодонске нашли 23-летнюю девушку с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело, но установить личность преступника тогда не удалось. Однако спустя время при помощи молекулярно-генетических экспертиз правоохранители вышли на след злоумышленника. После задержания он рассказал, что в ночь на 25 декабря 2004 года он выпил и встретил на улице девушку. После недолгого диалога мужчина изнасиловал ее, а потом задушил.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы таксиста, жестоко расправившегося с 29-летней женщиной и ее 5-летней дочерью.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости