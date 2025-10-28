Насильник и жестокий убийца скрывался среди россиян более 20 лет

В Ростовской области правоохранители нашли убийцу девушки спустя 21 год

В Ростовской области правоохранители нашли преступника, который расправился с 23-летней местной жительницей более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Им оказался 45-летний житель Волгодонского района. Мужчина уже дал признательные показания. Он арестован.

В декабре 2004 года на территории детского сада в Волгодонске нашли 23-летнюю девушку с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело, но установить личность преступника тогда не удалось. Однако спустя время при помощи молекулярно-генетических экспертиз правоохранители вышли на след злоумышленника. После задержания он рассказал, что в ночь на 25 декабря 2004 года он выпил и встретил на улице девушку. После недолгого диалога мужчина изнасиловал ее, а потом задушил.

