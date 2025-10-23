Силовые структуры
12:38, 23 октября 2025Силовые структуры

В России таксист забил до смерти знакомую на глазах у ее пятилетней дочери

Под Новосибирском суд дал 23 года таксисту, убившему женщину и ее 5-летнюю дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Новосибирской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы таксиста, жестоко расправившегося с 29-летней женщиной и ее 5-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец признан виновным по статье 162 («Разбой») и статье 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, осужденный узнал, что у его знакомой есть крупная сумма денег. 20 января он вывез ее с дочерью на машине в безлюдное место. На глазах у ребенка мужчина забил до смерти знакомую. Он похитил деньги и телефон, а тело спрятал в снегу.

В ночь на 21 января иностранец удушил девочку, так как она была свидетельницей преступления. Он угнал машину потерпевшей и попытался уехать в Казахстан. Там его задержали. Прокурор просил назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.

Ранее в Ульяновской области задержали 45-летнего местного жителя, жестоко избившего 42-летнюю жену.

