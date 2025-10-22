Силовые структуры
14:17, 22 октября 2025

Россиянин избил жену и выбил ей зубы ногой

В Ульяновской области задержали мужчину, избившего жену до потери зубов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ульяновской области задержали 45-летнего местного жителя, жестоко избившего 42-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, потерпевшая поссорилась с супругом на почве ревности. Во время конфликта она дала ему подзатыльник. В ответ мужчина сильно ударил жену, она упала. Затем он ударил ее коленом ноги в лицо, выбив зубы, и угрожал расправой.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Казани задержали владельца торговой точки, избившего девушку за воровство.

