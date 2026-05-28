Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В Москве ожидается до плюс 13 градусов Цельсия

Облачная погода, кратковременный дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 28 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода будет облачной. Местами прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер ожидается северо-западный, западный скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что до конца недели Москву и область ожидают аномальные холода — температура опустится на 7-8 градусов ниже нормы. Пик холодов придется на пятницу и субботу, 29 и 30 мая. В Москве в ночное время минимальная температура составит плюс 5 градусов, а по области ночью столбики термометров опустятся до плюс 1-2 градусов.