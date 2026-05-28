Пашинян рассказал об инструментах решения проблем с ЕАЭС

Пашинян заявил, что у него есть все рычаги для решения проблем с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него есть все рычаги для решения проблем Еревана с Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС). Его слова передает РИА Новости.

Пашинян назвал себя единственным должностным лицом в ЕАЭС — полноправным членом Межправительственного совета и Высшего евразийского экономического совета. Он также напомнил, что сейчас находится в отпуске по случаю предвыборной кампании.

«И когда я вернусь, у меня есть все возможности и рычаги для решения проблем», — подчеркнул глава армянского кабмина.

В 2026 году отношения России и Армении переживают тяжелый системный кризис. Он обусловлен рядом факторов: заморозка членства Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за войны против Азербайджана в Нагорном Карабаха, последующее сближение Еревана с Европейским союзом (ЕС). При этом Москва не раз призывала армянские власти как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС, предложив вынести этот вопрос на всеобщее голосование.