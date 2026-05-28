Силовые структуры
08:48, 28 мая 2026

Суд решил судьбу взявшего в заложники пенсионерку в ее квартире россиянина

В Омске ворвавшегося в квартиру пенсионерки мужчину отправили на лечение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Омске Советский районный суд направил на лечение 48-летнего мужчину, который в мае 2025 года вломился в квартиру 76-летней местной жительницы, избил ее и взял в заложники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Во время предварительного следствия фигуранту была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердившая наличие у него психического расстройства, из-за чего он лишен возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд постановил отправить фигуранта на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

21 мая 2025 года сообщалось, что преступление произошло на проспекте Менделеева. Там мужчина в неадекватном состоянии попал в дом незнакомой пожилой женщины. Он удерживал ее, применяя силу и нанося побои. Крики хозяйки дома услышали соседи, они вызвали полицию.

В результате мужчину задержали. Свой поступок он объяснил тем, что его якобы преследовали бандиты, поэтому он не хотел отрывать дверь.

