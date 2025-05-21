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16:41, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянин избил и взял в заложники пенсионерку из-за мыслей о преследовании

В Омске мужчина посчитал, что его преследуют бандиты, и взял в заложники женщину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Омске 48-летний житель вломился в дом 76-летней пенсионерки, избил ее и взял в заложники. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на проспекте Менделеева. По данным источника, мужчина попал в дом незнакомой пожилой женщины в неадекватном состоянии, он удерживал женщину, применяя силу и нанося побои. Крики хозяйки дома услышали соседи, они вызвали полицию.

В результате мужчину задержали. Свой поступок он объяснил тем, что его якобы преследовали бандиты, поэтому он не хотел отрывать дверь. Возбуждено уголовное дело о незаконном проникновение в жилище. Потерпевшей оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ сократил наказание москвичу, метнувшему нож в машину с ребенком.

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