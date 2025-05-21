Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 21 мая 2025Силовые структуры

Метнувший нож в автомобиль с ребенком россиянин убедил суд в своей правоте

Верховный суд РФ сократил наказание москвичу, метнувшему нож в машину с ребенком
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Верховный суд России смягчил наказание жителю Москвы, который метнул нож в проехавший мимо него автомобиль с ребенком. Об этом пишет «МК».

Мужчина был осужден на два года принудительных работ за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. После рассмотрения его жалобы на приговор ему сократили срок до 10 месяцев, которые осужденный уже отбыл.

Из материалов уголовного дела следует, что дождливым ноябрьским днем 2023 года на Жулебинском бульваре по двору мчался автомобиль Audi, который облил из лужи пешехода в светлых брюках — 25-летнего местного жителя. Рассердившись, он метнул вслед машине туристический нож, который пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, лежащий за головой мальчика — сына водителя-лихача. Ребенок не пострадал, а метателя ножа задержали.

В высшей судебной инстанции москвич убедил судей в своей правоте. Он объяснил, что у него была веская причина такого поступка, а не хулиганство.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино пьяная женщина метнула нож в колено десятилетней дочери в воспитательных целях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

    Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

    Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

    ФСБ задержала россиянина за призывы к совершению теракта

    Россиянка переписывалась с поклонниками и получила ножом в грудь от мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости