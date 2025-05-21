Метнувший нож в автомобиль с ребенком россиянин убедил суд в своей правоте

Верховный суд РФ сократил наказание москвичу, метнувшему нож в машину с ребенком

Верховный суд России смягчил наказание жителю Москвы, который метнул нож в проехавший мимо него автомобиль с ребенком. Об этом пишет «МК».

Мужчина был осужден на два года принудительных работ за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. После рассмотрения его жалобы на приговор ему сократили срок до 10 месяцев, которые осужденный уже отбыл.

Из материалов уголовного дела следует, что дождливым ноябрьским днем 2023 года на Жулебинском бульваре по двору мчался автомобиль Audi, который облил из лужи пешехода в светлых брюках — 25-летнего местного жителя. Рассердившись, он метнул вслед машине туристический нож, который пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, лежащий за головой мальчика — сына водителя-лихача. Ребенок не пострадал, а метателя ножа задержали.

В высшей судебной инстанции москвич убедил судей в своей правоте. Он объяснил, что у него была веская причина такого поступка, а не хулиганство.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино пьяная женщина метнула нож в колено десятилетней дочери в воспитательных целях.