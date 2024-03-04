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15:06, 4 марта 2024Россия

Россиянка метнула нож в десятилетнюю дочь в воспитательных целях

MK.RU: в Подмосковье женщина метнула нож в колено дочери в воспитательных целях

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковном городе Пушкине женщина метнула нож в колено десятилетней дочери в воспитательных целях. Об этом стало известно MK.RU. По сведениям издания, россиянка в день происшествия была пьяна.

Третьекласснице позвонила одноклассница и объявила, что мать только что кинула в нее нож. Через видеозвонок пострадавшая, рыдая, показала подруге поврежденное колено. Напуганная школьница показала все отцу и попросила его спасти подругу от агрессивной родительницы. Мужчина отправился к дому девочки, но дверь в подъезд ему никто не открыл.

Тогда россиянин обратился в службу 112 и стал дожидаться скорую и полицейских. В это время пленница сама выбралась на улицу: школьница была бледна и сильно хромала. Ее увезли в больницу, а оперативники направились в квартиру на разговор с ее матерью.

Женщина едва держалась на ногах, когда встречала стражей правопорядка. Она разъяснила, что решила наказать дочь таким образом из-за неуспеваемости. По факту случившегося организована проверка.

Ранее в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга местная жительница избила дочь, которая отказала ей в просьбе сходить в магазин за пивом и сигаретами.

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      Анна Щербакова
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