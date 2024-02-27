Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 27 февраля 2024Россия

Жительница Петербурга избила дочь кулаками по лицу за отказ в одной просьбе

Жительница Санкт-Петербурге избила дочь за отказ идти в магазин за пивом

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга местная жительница избила дочь, которая отказала ей в просьбе сходить в магазин за пивом и сигаретами. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, сначала разозлившаяся мать кричала на школьницу и оскорбляла ее, после чего начала бить по лицу кулаками и таскать за волосы, вырвав ребенку клок волос. В квартире в это время находился супруг россиянки, который не стал вмешиваться в происходящее.

Как пишет портал, в какой-то момент девочке удалось вырваться от матери и убежать к соседке. При этом пострадавшую сильно трясло, и она не могла разговаривать. В результате школьницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Ранее в Забайкальском крае пьяный мужчина избил палкой 11-летнюю дочь. В результате девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. У ребенка диагностировали разрыв селезенки. Отца школьницы задержали и допросили. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

      Стилисты назвали визуально старящую обувь

      Политолог высказался о целях визита Зеленского в Саудовскую Аравию

      Часть россиян предупредили об опасном температурном режиме

      Израиль улучшит БМП Redback для Австралии

      Жительница Петербурга избила дочь кулаками по лицу за отказ в одной просьбе

      США исключили отправку своих военных на Украину

      Россиянин перевозил мефедрон в каршеринге и попался инспекторам

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      Описан возможный формат присутствия иностранных военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше