Жительница Петербурга избила дочь кулаками по лицу за отказ в одной просьбе

Жительница Санкт-Петербурге избила дочь за отказ идти в магазин за пивом

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга местная жительница избила дочь, которая отказала ей в просьбе сходить в магазин за пивом и сигаретами. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, сначала разозлившаяся мать кричала на школьницу и оскорбляла ее, после чего начала бить по лицу кулаками и таскать за волосы, вырвав ребенку клок волос. В квартире в это время находился супруг россиянки, который не стал вмешиваться в происходящее.

Как пишет портал, в какой-то момент девочке удалось вырваться от матери и убежать к соседке. При этом пострадавшую сильно трясло, и она не могла разговаривать. В результате школьницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Ранее в Забайкальском крае пьяный мужчина избил палкой 11-летнюю дочь. В результате девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию. У ребенка диагностировали разрыв селезенки. Отца школьницы задержали и допросили. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.