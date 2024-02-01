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08:35, 1 февраля 2024Россия

11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

В Забайкалье школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru.

По информации издания, россиянин, будучи нетрезвым, избил дочь палкой. Девочку доставили в больницу и определили в реанимационное отделение.

Ее родителя задержали и допросили, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В краевом Минздраве пояснили, что несовершеннолетнюю перевели в Читу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, выяснил портал.

Ранее сообщалось, что жительница Курска избивала девятилетнюю приемную дочь-инвалида и попала под суд.

Следователи установили, что девочка по состоянию здоровья не может двигаться и самостоятельно обслуживать себя. В период с 19 по 28 декабря 2022 года россиянка неоднократно била подопечную, причиняя ей физические и психические страдания.

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      Анна Щербакова
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