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20:51, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянка избивала девятилетнюю приемную дочь-инвалида и попала под суд

Жительницу Курска осудят за истязание девятилетней приемной дочери-инвалида

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Курске завершено расследование по уголовному делу 49-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании девятилетней приемной дочери-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, девочка по состоянию здоровья не может двигаться и самостоятельно обслуживать себя. В период с 19 по 28 декабря 2022 года женщина-опекун неоднократно била подопечную, причиняя ей физические и психические страдания.

Помимо привлечения к уголовной ответственности, к обвиняемой подан иск о взыскании компенсации морального ущерба в пользу пострадавшего ребенка в размере 800 тысяч рублей.

17 января сообщалось, что следователи Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в истязании девочек. Предварительно установлено, что с ноября по декабрь 2023 года женщина била двух детей 2020 года рождения. Она связывала им руки и заклеивала рот скотчем за непослушание.

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      Любовь Ширижик
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