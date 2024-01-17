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20:57, 17 января 2024Силовые структуры

Российская воспитательница стала фигуранткой уголовного дела об истязании детей

В Ивановской области воспитательницу заподозрили в истязании девочек

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователи Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в истязании девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, женщине вменяют пункты «а» и «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетних») УК РФ. Расследование продолжается.

Предварительно установлено, что с ноября по декабрь 2023 года воспитательница детского сада наносила удары руками по различным частям тела двум девочкам 2020 года рождения. Также фигурантка связывала руки и заклеивала рот скотчем одной из воспитанниц. Сообщается, что для истязания детей женщина использовала незначительные поводы, в том числе непослушание.

Ранее жительница поселка Отрадное Воронежской области обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее двухлетнего ребенка.

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      Олеся Мицкевич
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