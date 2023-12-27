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17:26, 27 декабря 2023Россия

Россиянка обвинила воспитательницу детсада в избиении ее двухлетнего сына

Воспитательницу детсада под Воронежем обвинили в избиении двухлетнего мальчика

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Жительница поселка Отрадное Воронежской области обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее двухлетнего сына. Об этом мать ребенка рассказала изданию «‎Вести Воронеж».

По словам россиянки, 18 декабря она заметила побои на теле сына. Педагог не смогла объяснить что случилось с мальчиком и уволилась из детского сада.

Мать ребенка также предоставила журналистам фотографии, на которых видны ссадины и синяки на лице и ноге ребенка. Женщина обратилась в полицию.

Региональный Следственный комитет организовал проверку по факту получения травм ребенком. Об этом ведомство сообщило в Telegram. Следователи опросят родителей, сотрудников и руководство детского сада, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее воспитатель детсада в Серове Свердловской области вывихнула руку трехлетней девочки. По словам матери, когда она пришла за ребенком, у нее была истерика и опухшее лицо. Педагог объяснила, что девочка якобы упала. В дошкольном учреждении назвали произошедшее несчастным случаем, подчеркнув, что провели внутреннее расследование и вынесли воспитателю дисциплинарное взыскание.

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      Константин Лысяков
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