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10:51, 1 декабря 2023Россия

Российская воспитательница вывихнула руку трехлетнему ребенку в детском саду

В Свердловской области воспитатель детсада вывихнула руку трехлетнему ребенку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Серове Свердловской области воспитатель вывихнула руку трехлетнему ребенку. Об этом сообщила мать пострадавшей девочки телеканалу «Россия Урал».

Когда женщина пришла за ребенком, у нее была истерика и опухшее лицо. Воспитательница объяснила такое состояние тем, что ее дочка упала. Чтобы поднять ребенка с пола, воспитательница сильно дернула его за руку.

«Когда я увидела, как воспитатель дернула руку моей дочери, я аж подпрыгнула. Понимаю, какую боль испытала дочь, какая у нее была истерика. Воспитатель дала ей попить воды и начала одевать: засовывать вывихнутую ручку в комбинезон», — рассказала женщина.

По ее словам, воспитатель попросила понаблюдать за ребенком после случившегося и, если женщина решит обращаться в полицию, не говорить о том, что ребенок получил травму в саду.

В детском саду назвали случившееся несчастным случаем, подчеркнув, что в образовательном учреждении провели расследование и вынесли воспитателю дисциплинарное взыскание.

Ранее в Красноярске педагог частного детского сада оттаскала за волосы двухлетнюю девочку, это сняли на видео. Мать девочки написала заявление в прокуратуру и собирается обратиться в полицию. В детском саду телеканалу заявили, что воспитателя уволили на следующий день. До этого жалобы на педагога не поступали.

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      Анастасия Шейкина
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