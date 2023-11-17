Россиянка сняла на видео таскавшую ее двухлетнюю дочь за волосы воспитательницу

В Красноярске воспитательница оттаскала за волосы двухлетнюю девочку

В Красноярске педагог частного детского сада оттаскала за волосы двухлетнюю девочку. Инцидент случайно сняла на видео мать ребенка, сообщает телеканал ТВК.

По словам женщины, вечером 10 ноября она пришла в детский сад «Академия детства» за дочерью, которая на тот момент оставалась в учреждении вдвоем с другим ребенком. Россиянка решила тайком снять на видео из-за окна, как дети играют. Педагог в это время сидела за ноутбуком и не обращала внимания на воспитанников.

На кадрах видно, как воспитательница подходит к девочке, резко хватает ее за волосы и дергает, из-за чего ребенок бьется головой об полку. Когда мать девочки зашла в детский сад, ее дочь начала плакать. Россиянка поинтересовалась у воспитательницы, почему она схватила ребенка за волосы. В ответ педагог заявила, что та якобы разбрасывала игрушки и она устала их убирать.

Мать девочки написала заявление в прокуратуру и собирается обратиться в полицию. В детском саду телеканалу заявили, что воспитателя уволили на следующий день. До этого жалобы на педагога не поступали.

Региональное МВД сообщило, что полицейские Красноярска начали проверку после появления в сети кадров с применением физической силы к ребенку. При этом в ведомстве сообщили, что заявление от родителей ребенка к ним не поступало.

Ранее жительница Челябинска обвинила воспитательницу детсада в издевательстве над шестилетним ребенком. По словам россиянки, ее сын рассказал, что педагог заставила его есть хлеб из мусорного ведра. Инцидент частично запечатлели камеры видеонаблюдения.

