Воспитательницу российского детсада обвинили в издевательстве над ребенком

В Челябинске женщина обвинила воспитателя детсада в издевательстве над ее сыном

В Челябинске женщина обвинила воспитательницу детсада в издевательстве над шестилетним ребенком. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел в детсаду №52 на улице Красной. По словам россиянки, в день случившегося ее сын рассказал, что воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра. Женщина решила проверить запись с камеры видеонаблюдения.

На записи воспитательница в хозяйственных перчатках ведет мальчика впереди себя и усаживает за стол, держа в одной руке кусок хлеба. В сторону ребенка смотрят одногруппники, самого мальчика в кадре не видно.

«Откуда этот хлеб — я сказать не могу, но он может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка», — объяснила россиянка. Она добавила, что попросила заведующую детсадом принять меры и поговорила с воспитательницей, но «положительной динамики и раскаяния» не услышала. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.

Заведующая детсадом заявила, что намерена разобраться в ситуации. По ее утверждению, сотруднице могут вынести дисциплинарное взыскание, сейчас она раздумывает над увольнением.

Ранее сообщалось, что в поселке Новогорелово Ленинградской области мужчина обвинил воспитательницу в том, что она едва не задушила его дочь. Сотрудницу детсада уволили.