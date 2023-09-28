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07:32, 28 сентября 2023Россия

Россиянин обвинил воспитательницу детсада в удушении ребенка

В Ленобласти мужчина обвинил воспитательницу детсада в удушении его дочери

Фото: Pixabay

В поселке Новогорелово Ленинградской области мужчина обвинил воспитательницу в том, что она едва не задушила его дочь. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, один из родителей других воспитанников сада предупредил мужчину, что у его дочери появилась царапина. Сначала россиянин не придал этому значения.

Когда отец забрал дочь из детсада, он увидел, что на шее у девочки не след от царапины, а след от удушья — кожа покрыта синяками, рассказал россиянин. Он обратился к заведующей сада, которая выяснила, какая воспитательница оставила следы на шее у девочки.

Сотрудницу детсада уволили. Впоследствии на сайте управления Следственного комитета (СК) по Ленобласти сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот с криком «достали» и попала на видео. После случившегося педагога уволили.

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    Анастасия Шейкина
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