В России учительница пнула девочку в живот с криком «достали» и попала на видео

В Чебоксарах учительница пнула девочку в живот с криком «достали» и попала на видео

В Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот. Снятую в классе видеозапись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах женщина преграждает путь девочке, бежавшей между партами и шкафом. Затем педагог пинает ученицу. «Надоели! Достали!» — восклицает учительница и бьет согнувшегося от боли ребенка ладонью по спине.

В школе сообщили, что для установления всех деталей инцидента на место прибыли сотрудники Следственного комитета России. Учительницу после случившегося уже уволили.

Ранее в Красноярском крае учитель физкультуры избил ученика из-за бургера. Пользователи соцсети сообщили, что сам учитель является сторонником здорового питания.