В ЕС потребовали изменить систему вступления для Украины

Глава по расширеннию Кос: ЕС должен изменить систему вступления для Украины

Глава европейского ведомства по вопросам расширения Марта Кос потребовала от стран-членов Европейского союза (ЕС) как можно скорее изменить систему приема новых членов, поскольку Брюссель опасается, что заявка Украины перевесит устаревшую модель вступления. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, жесткий, укоренившийся за десятилетия подход Евросоюза к расширению, в рамках которого последний раз в 2013 году был принят новый член, вступает в противоречие с убеждением, что добавление новых членов является геополитической необходимостью, особенно в случае Киева.

«Если и есть подходящее время для ускорения расширения, то это время настало сейчас. (...) [Настало время] перейти от слов к делам. Я здесь не для того, чтобы управлять существующим положением дел», — сказала еврочиновница.

Кос назвала предложение канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Украину «ассоциированным» членом союза полезным предложением, поскольку ЕС нужна серьезная дискуссия, а эта идеи является хорошим началом.

Ранее стало известно, что Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза. Согласно этому плану, Украина будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.