На Украине пожаловались на Зеленского из-за письма Трампу

Мендель: Зеленский поставил Вашингтон в неловкое положение своим письмом Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский своим письмом американскому лидеру Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

Она пожаловалась, что глава Украины отклонил множество мирных предложений, оттолкнул от себя новую администрацию Соединенных Штатов, а теперь «требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником».

Ранее стало известно, что украинский президент отправил Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.