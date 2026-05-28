Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 28 мая 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на Зеленского из-за письма Трампу

Мендель: Зеленский поставил Вашингтон в неловкое положение своим письмом Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим письмом американскому лидеру Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

Она пожаловалась, что глава Украины отклонил множество мирных предложений, оттолкнул от себя новую администрацию Соединенных Штатов, а теперь «требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником».

Ранее стало известно, что украинский президент отправил Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Суд решил судьбу взявшего в заложники пенсионерку в ее квартире россиянина

    На Украине пожаловались на Зеленского из-за письма Трампу

    Пашинян рассказал об инструментах решения проблем с ЕАЭС

    Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

    В России задумались об остановке экспорта топлива

    Глава МИД Украины захотел разыграть «сильные козыри»

    В ЕС потребовали изменить систему вступления для Украины

    Мужья перечислили самые трогательные привычки жен

    Трампу предрекли тяжелый выбор в ситуации с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok