Канцлер Фридрих Мерц занял 20-е место в рейтинге немецких политиков

Действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на исследование социологического института INSA.

Возглавляет список министр обороны Борис Писториус, следом идет премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг и сооснователь партии «Зеленые» Джем Оздемир. Замыкает тройку премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, именно ему издание прочит пост канцлера в случае ухода Мерца с поста.

Однако политолог Владимир Оленченко в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что наибольшие шансы возглавить немецкое правительство у Писториуса. Этому может способствовать нынешний внешнеполитический курс Германии, ориентированный на милитаризацию и на противостояние с Россией.

Ранее депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не Германии. Фронмайер обвинил Мерца в работе на Украину и напомнил, что тот потребовал особый статус Евросоюза с пунктом о помощи Украине.