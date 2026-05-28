Обленившаяся студентка едва не обрекла себя на тренировку в куче собственных фекалий

Пользовательница Reddit с ником EverySection509 пожаловалась, как ее лень спровоцировала коллапс в подвале дома, который она снимает с другими девушками. По словам студентки, проблема произошла, когда после успешно сданной сессии она перестала тренироваться там, хотя раньше регулярно занималась.

«Спустившись, я сразу что-то заметила. Будто какие-то белые кусочки на полу. Может, мыши притащили? Дом старый... Мне стало любопытно. Обрывки тянулись по прямой к сливу у лестницы. Я проследовала туда и... черт возьми! Там была гигантская куча из засохших фекалий и ошметков туалетной бумаги!» — написала девушка.

Ее вырвало, после чего она сделала несколько фотографий для соседок по дому. Студентка предположила, что каловые массы и бумага попали на пол из-за засоренной сливной трубы. Поняв, что она не готова заниматься спортом посреди насыщенного запахом фекалий подвала, она отправилась на пробежку.

«Три девушки. Две недели. Одна огромная куча дерьма. Я написала своему арендодателю и отправила снимки. Он ответил, что сантехник сможет прийти только через несколько дней. Мне придется прожить их с кучей дерьма в подвале. Да я прямо сейчас сижу в своей спальне прямо над этим подвалом, полным дерьма. И спать я тоже буду над подвалом, полным дерьма. И завтра. И послезавтра», — огорчилась студентка.

Ранее ночевка с бойфрендом обернулась для девушки необходимостью стирать штаны и отмывать ванную. Ранним утром она испражнилась на пол в ванной комнате дома его бабушки, пока ее одновременно с этим рвало.