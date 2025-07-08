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07:32, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Ночевка с бойфрендом обернулась для девушки необходимостью стирать штаны и отмывать ванную

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником Additional-Sleep200 рассказала о том, как ночевка с бойфрендом обернулась для нее необходимостью стирать штаны и отмывать ванную. В день отъезда к нему девушка, у которой ортостатическая гипотензия и депрессия, забыла принять лекарства.

По словам девушки, она попала в переделку, когда осталась ночевать со своим бойфрендом в доме его бабушки. «Около 5:30 утра я впала в панику, осознав, что не выпила свои таблетки накануне. Я попыталась лечь и подождать, пока проснется мой парень, чтобы мы могли поесть, поскольку они вызывают сильную тошноту. Но он спит до полудня, если ему дать такую возможность, поэтому я решила выпить лекарства на пустой желудок», — написала автор.

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Спустя полчаса она почувствовала подкатывающие приступы тошноты. Девушка разбудила своего молодого человека, и он согласился отвезти ее за едой в ближайший ресторан быстрого питания, однако к моменту, когда еда оказалась у нее в руках, она вызывала лишь еще большую тошноту. Пара вернулась в дом, где девушка стремительно попыталась уединиться в ванной комнате.

«Я закрыла рот рукой, пытаясь удержать все внутри, пока не доберусь до унитаза, но не дотягиваю около метра. Рвота полилась на пол, а я поползла к унитазу, хватаясь за края и молясь, чтобы это закончилось. Меня рвало около 15 минут, пока не подступила последняя сильная волна тошноты, и из меня вышло вообще все, что оставалось в желудке. Мой пресс был в огне, а живот сжимался так сильно... что я испражнилась. Да, все верно, я испражнилась, пока блевала в ванной его бабушки, рыдая и пытаясь вытереть то, что не попало в унитаз», — с ужасом вспомнила автор.

Пришедший ей на подмогу парень тут же бросился отмывать ванную, что было не так просто из-за декоративных элементов из ткани. При этом фрагменты жидкого кала его девушки каким-то образом запачкали стены. Бойфренд постирал ее штаны и помог ей залезть в душ, однако из-за своей болезни Additional-Sleep200 незамедлительно потеряла сознание. В итоге она пришла в себя лишь через два часа.

Ранее другой пользователь Reddit напился клюквенного сока и превратился в «уродливый фонтан фекалий». По его словам, во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра.

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