06:01, 28 мая 2026

Перечислены важнейшие шаги после переустановки Windows

В How-To Geek посоветовали поставить обновления сразу после установки Windows
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom

После установки Windows 11 нужно сразу установить обновления и драйверы. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Специалист по компьютерам и операционным системам (ОС) Microsoft Горан Дамнянович перечислил важнейшие шаги, которые нужно предпринять после каждой переустановки Windows. В первую очередь он посоветовал скачать из интернета обновления для ОС и драйверы, так как система устанавливается «чистой». Затем он рекомендовали создать точку восстановления, чтобы в случае сбоя до нее можно было откатиться.

Затем журналист рассказал, что желательно создать резервную копию ключа восстановления BitLocker. Лучше всего записать его на бумаге и спрятать в надежном месте. После того Дамнянович рекомендовал отключить встроенную систему резервного копирования OneDrive и настроить альтернативный сервис. Также специалист обычно выключает нейросетевой сервис Copilot.

Одной из самых утомительных частей процесса автор заметки назвал удаление ненужных программ, которые встроены в Windows. Также он рекомендовал отключить рекламу в настройках ОС. В заключение Дамнянович посоветовал настроить под себя меню «Пуск» и очистить список автозагрузки от бесполезных или редко используемых приложений.

Ранее авторы BGR предостерегли пользователей от установки стационарного компьютера на пол. По их словам, на полу устройство хуже вентилируется и быстрее накапливает пыль.

