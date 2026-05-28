Профессор Йегер: Отсутствие ракет ПВО стало большой проблемой для Украины

Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) стала серьезной проблемой для Украины. Об этом заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире телеканала NTV.

«Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны», — сказал он.

По его словам, из-за этого Киев не может эффективно отражать российские удары, что приводит к разрушениям и большим убыткам для Украины. При этом Москва может задействовать еще больше мощи, если потребуется, добавил эксперт.

Ранее к схожему выводу пришел корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар. Он отметил, что Украина испытывает нехватку ракет, особенно для систем ПВО Patriot. «У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов», — считает журналист.